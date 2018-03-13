В зоні АТО внаслідок обстрілів окупантів поранений український військовий

Бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України, зриваючи домовленості щодо повного припинення вогню.

За добу бойовики тричі обстріляли позиці\ сил АТО \ фото УНІАН

У зоні проведення антитерористичної операції від початку доби внаслідок обстрілів окупантів постраждав один український військовослужбовець.

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Як повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00, бойовики російсько-окупаційних військ продовжують обстрілювати позиції українських захисників, зриваючи домовленості щодо повного припинення вогню.

Від початку доби зафіксовано три обстріли опорних пунктів Збройних сил України.

Зокрема, на Луганському напрямку по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети.

На Донецькому напрямку ворог застосував 82 мм міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по опорних пунктах сил АТО неподалік Пісків. Зі стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників шахти «Бутівка».

"Внаслідок ворожого вогню один український воїн отримав бойову травму. Його доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я нашого захисника задовільний", - йдеться у повідомленні.