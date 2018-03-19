ЗСУ взяли у полон російського бойовика на Донбасі (фото)

На сайті "Миротворець" не вказана дата, коли бойовик потрапив у полон.

Українськими військовими на Донбасі узятий у полон громадянин Росії Олександр Заяць, який воював на стороні терористів "ДНР".

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Про це повідомляється в Twitter "Миротворця". Бойовик НЗФ з кінця травня 2014, командир РДГ.

"Брав участь у боях за Вуглегірськ, пізніше дислокувався в Горлівці, в Безіменному під Широкиним. У 2016 дислокувався в Новоазовському р-ні, в січні отримав мінно-підривне осколкове поранення ніг... Має схильність до алкоголю", - йдеться у повідомленні.

ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ ....

Коли наша армія на своїй території бере в полон громадян росії (країна-агресор), які приїхали вбивати українців.https://t.co/eJKMBY81Ql — Myrotvorets.center (@peacein4rm) March 19, 2018

Як повідомляв УНІАН, 4 березня військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади затримали рядового бойовика, який мав при собі паспорт громадянина Росії.