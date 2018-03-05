Блогер назвав ім'я бойовика з Росії, захопленого у полон силами АТО (фото)

11:31, 05 березня 2018
Війна
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Полонений - з Бєлгородської області / фото twitter.com/666_mancer

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Як пише у своєму Twitter блогер Necro Mancer, росіянин - Покусаєв Микола Анатолійович із села Яропольці району Бєлгородської області.

"Взятий в полон "поребрик" Покусаєв із села Яропольці Бєлгородської області", - повідомив блогер, опублікувавши його фото.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади затримали рядового бойовика, який мав при собі паспорт громадянина Росії.

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Теги: #затриманий бойовик#полонений росіянин