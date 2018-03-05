Блогер назвав ім'я бойовика з Росії, захопленого у полон силами АТО (фото)
11:31, 05 березня 2018Війна
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Захоплений українськими військовими у полон терорист - громадянин РФ Микола Покусаєв.
Полонений - з Бєлгородської області / фото twitter.com/666_mancer
У мережі назвали ім'я захопленого військовими 57-й ОМПБр в полон терориста-громадянина Російської Федерації.
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Як пише у своєму Twitter блогер Necro Mancer, росіянин - Покусаєв Микола Анатолійович із села Яропольці району Бєлгородської області.
"Взятий в полон "поребрик" Покусаєв із села Яропольці Бєлгородської області", - повідомив блогер, опублікувавши його фото.
Як повідомляв УНІАН, 4 березня військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади затримали рядового бойовика, який мав при собі паспорт громадянина Росії.
Взятий в полон поребрик Покусаєв з села Яропольцы Бєлгородської області.— Necro Mancer (@666_mancer) March 4, 2018
Маленька порада - якщо не хочете світити людини, то треба менше даних на документах залишати https://t.co/kg5n2dt2we#рашистpic.twitter.com/UndoivLK0u
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