Українські сили ППО приведені в бойову готовність через провокації авіації РФ біля Криму

Виявивши загрозу з боку країни-агресора, усі визначені сили та засоби протиповітряної оборони були «приведені в бойову готовність», щоб надати відсіч у разі застосування авіації Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації.

Сьогодні, 22 березня, силами та засобами Повітряних Сил ЗС України вже вдруге за місяць зафіксовано провокативні дії з боку повітряної компоненти Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації, вздовж східного та південного повітряного кордону України.

Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook, винищувальна та бомбардувальна авіація країни агресора здійснювала вильоти з аеродромів Шайковка, Кримськ та Бельбек з максимальним наближенням до державного кордону України, лінії розмежування між материковою частиною України та АР Крим, а також з наближенням, до 40 кілометрів, до берегової лінії зі сторони Чорного моря з подальшим польотом вздовж узбережжя Румунії, Республіки Болгарії та Республіки Туреччини.

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«Окрім того, група дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22, з повним боєкомплектом, у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили політ у повітряному просторі АР Крим, Азовського та Чорного морів із відпрацювань певних умовних завдань по нанесенню ударів.

Такі дії авіації Російської Федерації викликані передусім реакцією на проведення чергового етапу командно штабних тренувань у Повітряних Силах Збройних Сил України та з метою умовного відпрацювання блокади протоки Босфор», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, виявивши загрозу з боку країни-агресора усі визначені сили та засоби протиповітряної оборони були «приведені в бойову готовність», щоб надати відсіч у разі застосування авіації Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації.

Повітряні Сили Збройних Сил України наразі несуть цілодобове чергування. «Повітряні Сили Збройних Сил України постійно забезпечують виконання визначених завдань по захисту територіальної цілісності держави, зокрема щодо стримування, у взаємодії з іншими видами та військами Збройних Сил України, збройної агресії проти України з повітря, прикриття важливих об’єктів держави, угруповань своїх військ від ударів засобів повітряного нападу та ураження військ і об’єктів противника», – додали у Командуванні.