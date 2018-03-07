В Україні оголосили в розшук більше 4 тисяч військових, які зрадили присязі в Криму

На даний час вже розслідувано та скеровано до суду 4 обвинувальні акти стосовно 4 військовослужбовців.

В Україні в розшуку знаходяться 4 266 військовослужбовців із Криму, які зрадили присязі в 2014 році після анексії півострова.

Про це повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України. Усі вони обвинувачуються в дезертирстві.

"З початку проведення АТО (а саме – з 01.04.2014 року) військовими прокурорами Центрального регіону України скеровано до суду 56 обвинувальних актів за ст. 111 Кримінального кодексу України («державна зрада»). Загалом у розшуку перебуває 4 266 військовослужбовців, які в 2014 році не прибули з АР Крим для подальшого проходження військової служби та обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 408 КК України («Дезертирство»). На даний час вже розслідувано та скеровано до суду 4 обвинувальні акти стосовно 4 військовослужбовців. Усіх чотирьох засуджено до різних строків позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

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Як приклад, за державну зраду засуджено колишнього заступника начальника медичної частини Центру медичної реабілітації, санаторного лікування та спецпідготовки особового складу Повітряних та Військово-морських сил ЗСУ «Судак», підполковника медичної служби, який, будучи громадянином України та військовослужбовцем Збройних Сил України, перейшов на службу до держави-агресора, тобто вчиняв дії на шкоду Україні.

Раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України заявляє, що в Криму у лютому-березні 2014 року не проводилась антитерористична операція, оскільки 90% працівників регіонального управління СБУ зрадили Україні.