Бойовики застосували лазерну зброю на Донбасі - прикордонники

Інформація про ймовірне використання противником лазерної зброї доведена до ЗСУ та представників міжнародних і правозахисних організацій.

Держприкордонслужба у районі проведення операції Об’єднаних сил знову зафіксувала ознаки використання російськими найманцями забороненої лазерної зброї спеціального призначення.

"Декілька днів тому один з прикордонників під час несення служби на контрольному посту "Мар’їнка" здійснював спостереження через оптичні прилади за ділянкою відповідальності та був засліплений променем", - йдеться у повідомленні ДПСУ у Facebook.

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За інформацією прикордонників, промінь використали з боку тимчасово окупованої території Донбасу.

Унаслідок цього військовослужбовець отримав ураження органу зору, зокрема опік сітківки ока.

"Встановлений медичний діагноз та характер ураження дозволяють зробити висновок про можливе застосування противником випромінювачів світла великої потужності - так званих осліплюючих лазерів", - розповіли у ДПСУ.

Наразі військовослужбовця госпіталізовано до головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби для лікування.

Раніше Державна прикордонна служба заявляла про необхідність прийняття на озброєння спецзасобів для захисту від лазерної зброї, яку застосовують бойовики і російські окупанти.