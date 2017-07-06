В Україні заочно судитимуть російського неонациста Мільчакова, причетного до вбивства близько 40 бійців АТО

Головна військова прокуратура направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням громадянина Російської Федерації Олексія Мільчакова, причетного до вбивства близько 40 українських військовослужбовців.

Як повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України, Головною військовою прокуратурою було закінчено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням Мільчакова, учасника неонацистських рухів, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України, який перебуває у розшуку.

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Обвинувальний акт скеровано до суду для "заочного" розгляду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Мільчаков з червня 2014 року по серпень 2015 року у складі створеного ним незаконного озброєного формування, так званої "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" групи швидкого реагування "Бетмен" брав участь у діяльності терористичної організації "ЛНР", сприяв веденню агресивної війни проти України та зміні її меж у порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, в результаті злочинних дій Мільчакова, а саме влаштованої ним засідки 5 вересня 2014 року неподалік селища Привітне Слов’яносербського району Луганської області, загинуло близько 40 військовослужбовців батальйону "Айдар" та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

У прокуратурі зауважили, що, згідно з українським законодавством, Мільчакову загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року у Норвегії затримали російського неонациста Яна Петровського, який також брав участь у скоєнні злочинів у складі ДШРГ Мільчакова.

За даними ЗМІ, угруповання "Бетмен", у складі якого воювали Петровський і Мільчаков, було оголошене людьми Ігоря Плотницького "бандою мародерів і вбивць", а її лідер Олександр "Бетмен" Бєднов, був убитий 1 січня 2015 року бойовиками, які назвалися "Генеральною прокуратурою ЛНР".