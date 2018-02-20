Американська молотарка: російський журналіст розповів, чому були знищені найманці "Вагнера" в Сирії

Знищенням російських найманців у Сирії 7 лютого одноосібно керував командир американського спецназу із заводу Conoco, і нічого він з верхніми штабами не погоджував. Це залізний західний принцип - командир на полі бою знає ситуацію краще, і він ставить завдання всім іншим.

Основною метою найманців угруповання "Вагнера", що були знищені в Сирії, міг бути нафтоперегонний завод, побудований колись у мирний час американською компанією Conoco.

Однак він залишився після бою, більше схожого на односторонню бійню, під контролем бійців "Сирійських демократичних сил" (SDF) та американських союзників, пише у своєму матеріалі для Новой газеты Павло Фельгенгауер.

"Загальні втрати різні джерела оцінюють від кількох десятків до кількох сотень осіб. Але розгромлене угруповання бойовиків ніхто не переслідував, і лінія розділу по Євфрату на "американську" та "російську" зони впливу, яку найманці "Вагнера" намагалися 7 лютого зрушити "трохи на схід", залишилася практично незмінною", - пише Фельгенгауер.

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Російсько-американські відносини, які і так вже гірше нікуди, бій під Дейр-ез-Зором зовні істотно не погіршив. Американці розстріляли з повітря грозного "Вагнера", а у самих втрат - один легкопоранений курдський ополченець.

Російська сторона представляє справу так, що якісь "сирійські ополченці" діяли 7 лютого за власною ініціативою і "неузгоджено з російським командуванням". "Те, що зазвичай дуже жваві на піар російські відомства так надовго і безнадійно принишкли і не викривають жорстокі удари противних янкі, викликає підозру в тому, що якесь узгодження все-таки було, і тепер у військовому відомстві вирішують вічні російські питання: "Що робити?" і "Хто винен?" І головне - що в підсумку доповісти Путіну і на кого звалити наслідки поразки?", - пише Фельгенгауер.

Є непідтверджена версія, продовжує автор, що в районі операції 7 лютого за спиною у найманців "ПВК Вагнера" були бійці сил спецоперацій ЗС РФ, які, можливо, вчасно відійшли і не потрапили під американський вогонь. Можливо, що справжньою метою операції був зовсім не завод сам по собі і не курдські бійці з SDF, а саме західні радники-спецназівці на заводі.

"Взяття у полон чи ліквідація бійців американського спецназу "сирійськими ополченцями", з обов'язковою демонстрацією трупів завдала б потужного удару по американському престижу в регіоні, що могло б у кінцевому рахунку призвести до повного виведення американських сил з Сирії. Це, очевидно, і є частиною стратегічної лінії Москви", - вважає Фельгенгауер.

Наступ угруповання "Вагнера" почався, коли вже стемніло. Очевидно, передбачалося стрімко зблизитися з супротивником, щоб американські ВПС не змогли відповісти контрударом через страх потрапити в темряві по своїм, коли бойові порядки перемішані. Можливо, передбачалося, що курди відступлять, здійснивши символічний опір.

"Ті, хто планував операцію, проявили дрімучу некомпетентність: американські військові вже багато років віддають перевагу вести загальновійськовий бій, як наступальний, так і оборонний, у темряві, бо в них найкраще у світі комплексне нічне обладнання", - зазначає Фельгенгауер.

За його словами, досвід донецької та сирійської воєн зіграв із найманцями "Вагнера" злий жарт, підставивши їх, сліпих і немічних, під американську молотарку. Не було також повного розуміння того, які можливі наслідки масованого удару суцільно високоточною зброєю.

Після останнього попередження по каналах спецзв'язку американські військові відкрили вогонь на ураження.

Знищенням російських найманців у Сирії 7 лютого одноосібно керував командир американського спецназу з заводу Conoco, і нічого він з верхніми штабами не погоджував. Це залізний американський (західний) принцип - командир на полі бою знає ситуацію краще, і він ставить завдання всім іншим.

Читайте такожРосЗМІ розкрили деталі знищення російських найманців у Сирії Ніякого змішання бойових порядків не було, і всім було зрозуміло, де зона вільного вогню. Через контролерів (навідників) ВПС, які були у складі загону, американський командир ставив бойові завдання різнорідному угрупованню ударної авіації і далекобійній важкій артилерії, яка вела високоточний вогонь.

Різні частини загони по-різному постраждали від американського вогню, всю техніку і важке озброєння вибили в першу чергу, і зараз незрозуміло, чи всіх поранених винесли в темряві або когось залишили вмирати, і чи всі тіла були зібрані, що розірвані і спалені разом з технікою.

"Розгром без єдиної втрати противника добре підготовленого і озброєного "вагнерівського" угруповання - на зразок тих, що успішно воювали із ЗСУ під Іловайськом і Дебальцево на Донеччині навіть без підтримки авіації, - підриває моральний дух у всіх збройних силах і ставить під сумнів результати трильйонної програми переозброєння і загальну готовність військ і штабів", - вважає Фельгенгауер.