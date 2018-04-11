Слідчий комітет РФ порушив справу через стрілянину на пункті пропуску на Донбасі

Російські слідчі обвинуватили українських військовослужбовців в обстрілі пункту пропуску російських бойовиків, в результаті чого поранення дістала мирна мешканка 1963 року народження.

Слідчий комітет Російської Федерації порушив проти українських захисників справу за нібито порушення «великоднього перемир'я».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського відомства.

«Великоднє перемир'я», що діє з 30 березня поточного року, є для представників Збройних сил і Національної гвардії України лише формальністю», - заявили у відомстві.

Заявляється, що головним слідчим управлінням СК Росії триває збирання доказів у кримінальних справах «про злочини, скоєні українськими військовослужбовцями».

При цьому російські слідчі обвинуватили українських військовослужбовців в обстрілі пункту пропуску російських бойовиків, в результаті чого поранення дістала мирна мешканка 1963 року народження.

За даним фактом Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).

На даний час проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, а також службових осіб з числа українських військовослужбовців, причетних до його скоєння.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.

Для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків, які керують обороною України від російських окупантів. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Муженка, екс-командира Сухопутних військ України Пушнякова, колишнього командувача Національної гвардії України Миколи Балана і ряду інших громадян України.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України почала кримінальне провадження щодо службових осіб Слідчого комітету Росії за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 року Генпрокуратура України повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництву збройних сил РФ в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та інших злочинах. Всі 18 підозрюваних оголошено в розшук, готується клопотання до суду про їх затримання.

Підозри виписані, зокрема, раднику президента РФ Сергію Глазьєву, міністру оборони РФ Сергію Шойгу, заступнику міністра оборони РФ Дмитру Булгакову, начальнику Генерального штабу ЗС РФ Валерію Герасимову та іншим особам.