У РФ порушують "кримінальні справи" проти рядових українських військових

Слідчий комітет РФ почав порушувати «кримінальні справи» проти рядового складу, який захищає Україну від російської агресії на Донбасі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, Слідчий комітет РФ продовжує «встановлювати» представників Збройних сил і Національної гвардії, які захищають Україну від російської агресії. Головне слідче управління СК РФ стосовно цих людей порушило кримінальну справу за ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).

Російське слідство стверджує, що нібито 9 травня військовослужбовці полку «Азов» Національної гвардії України сержант Н.Іванцов, старший солдат Д.Шевчук, солдат А.Кукуруза, солдат П.Кучіан, старший солдат І.Безенчук, сержант С.Сумбатян, виконуючи «злочинний наказ командира» - старшого лейтенанта М.Жоріна, перебуваючи в районі населеного пункту Лебединське Волноваського району Донецької області, в період із 9.40 до 11.00 «здійснили обстріл снарядами калібру 100 мм із артилерійської гармати зразка 1944 року населеного пункту Безіменне Новоазовського району Донецької області».

«Для нас очевидно, що цей злочин скоєно з особливим цинізмом. Українські солдати, мабуть, відзначивши національне свято тепер уже 8 травня, вирішили затьмарити святкування мирними жителями Донбасу Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Але таким вчинком вони лише вкотре продемонстрували своє невігластво й неповагу до пам'яті, в тому числі своїх предків, які брали участь у Великій Вітчизняній війні», - йдеться в повідомленні СК РФ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України та українських силовиків, які керують обороною країни від російських окупантів. Зокрема, кримінальні справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командира Сухопутних військ Анатолія Пушнякова, колишнього заступника командувача Нацгвардії Миколи Балана і ряду інших громадян України.

Загалом СК РФ порушив більше сотні кримінальних справ проти українських військових за протистояння російській агресії.

«Із 2014 року порушено 102 кримінальні справи, за якими притягнуто до кримінальної відповідальності 90 осіб. В основному це військовослужбовці української армії, починаючи з міністра оборони і, завершуючи командирами окремих підрозділів, частин, з'єднань, які безпосередньо скоюють тяжкі міжнародні злочини», - заявив голова Слідкому РФ Олександр Бастрикін.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно посадових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та інших злочинах.

Раніше «кримінальні справи» порушувалися Слідчим комітетом РФ стосовно керівного складу українських силовиків.