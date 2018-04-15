Ситуація на Донбасі: з початку доби бойовики 24 рази обстріляли позиції військових

Агресор продовжує застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

На Донбасі від початку доби російсько-окупаційні війська 24 рази обстріляли позиції українських бійців.

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Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 мм мінометів противник відкривав вогонь по оборонцях Павлополя. Крім того, з 82 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти обстріляли захисники Пісків, а з гранатометів та стрілецької зброї - укріплення Збройних сил України під Водяним, Павлополем та Авдіївкою. Також під гранатометний вогонь потрапили оборонці шахти «Бутівка», а поблизу Новотроїцького вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку агресор застосував заборонені 120 та 82 мм міномети по оборонцях Луганського та Світлодарська. Крім цього, з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по позиціях сил АТО поблизу Новолуганського, а з озброєння БМП - під Луганським і Троїцьким.

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав.