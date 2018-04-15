Бойовики застосували на Донбасі заборонену «Мінськом» зброю, поранено трьох військових

На Донецькому та Луганському напрямках терористи обстрілювали українські позиції з артилерії заборонених калібрів.

Протягом минулої доби, 14 квітня, російсько-окупаційні війська на сході України здійснили 52 обстріли позицій ЗСУ, поранення дістали троє українських військових.

Як повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО, на Донецькому напрямку бойовики застосували заборонену Мінськими угодами 122 мм артилерію, двічі обстрілявши захисників Широкиного. Позиції ЗСУ біля Пісків та шахти «Бутівка» обстрілювали з мінометів калібру 82 мм.

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Також вогонь з гранатометів різних систем вівся по українських позиціях в районі Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки, Водяного, Лебединського, Талаківки і Шахти «Бутівка»; з озброєння БМП – по захисниках Новотроїцького та Водяного, із зенітної установки – в районі Авдіївки, а з великокаліберних кулеметів – по укріпленнях ЗСУ неподалік Павлополя, Гнутового, Новотроїцького, Лебединського, Водяного та Шахти «Бутівка».

Під вогонь зі стрілецької зброї потрапили українські опорні пункти в районі Авдіївки, Широкиного, Лебединського, Талаківки, Новомихайлівки, Кам’янки та Павлополя, а поблизу Водяного, Гнутового, Шахти «Бутівка» і Талаківки бойовики вели снайперський вогонь.

На Луганському напрямку терористи обстрілювали із заборонених 120 мм мінометів захисників Зайцевого та Луганського. Крім цього, міномети калібру 82 мм, гранатомети, озброєння БМП та великокаліберні кулемети противник застосував під Луганським, а гранатомети та великокаліберні кулемети – в районі Майорська.

Військових, що постраждали в результаті обстрілів, доправили до лікувальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко заявив, що антитерористична операція буде змінена на операцію Об'єднаних сил на Донбасі 30 квітня.