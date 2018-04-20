"Душа компанії": у лікарні Дніпра помер поранений боєць полку "Азов" (фото)

Військовий служив у гаубичному дивізіоні полку "Азов".

20 квітня в лікарні імені Мечникова у Дніпрі в результаті тяжкого поранення помер боєць полку "Азов" Євген Хоменко з позивним "Подгон".

20-річний військовий служив у гаубичному дивізіоні полку "Азов". Про це повідомляє прес-служба полку.

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"Подгон" був родом з Вільногірська Дніпропетровської області. До лав полку став у 19-річному віці, в листопаді 2016 року. Він був навідником міномета.

"Він був "душею компанії", ніколи не мав недругів і ворогів", - згадують "азовці".

Як повідомляв УНІАН, з початку доби українськими військовими зафіксовано 8 прицільних обстрілів з боку бойовиків, які в порушення Мінських угод застосовували заборонені зразки озброєння.