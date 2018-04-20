На Донбасі протягом року загинули 43 людини, ще 120 отримали поранення через спрацювання мін - ОБСЄ

За словами Хуга, міни, як і артилерія, не обирають своїх жертв.

На Донбасі з квітня минулого року загинули 43 людини, ще 120 отримали поранення через спрацювання мін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Сторони зобов’язалися дотримуватися Мінських домовленостей, але вочевидь не дотримуються», - заявив він.

За словами Хуга, проблема в тому, що озброєння розміщується із порушенням узгоджених ліній відведення та поблизу житлових районів.

При цьому перший заступник голови СММ ОБСЄ заявив, що обстріли з важкого озброєння ведуться з місць поблизу населених пунктів або по них.

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Хуг наголосив, що так само, як і артилерія, міни не обирають своїх жертв.

«Вони вбивають і калічать незалежно від віку, статі, професії або політичних поглядів, міни не розрізняють між цивільним населенням і бійцями», - зазначив він.

«З квітня минулого року загинули 43 людини – чоловіки, жінки і діти, ще 120 дістали поранення через спрацювання мін і боєприпасів, що не вибухнули, серед них був і наш колега Джозеф Стоун, який загинув 23 квітня, коли патрульний автомобіль СММ, в якому він перебував, наїхав на міну, двоє інших цивільних спостерігачів дістали поранення», - додав Хуг.