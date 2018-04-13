"Великоднє перемир'я" було приреченим стати нетривалим - Хуг

Він заявляє, що надія щодо встановлення повного і остаточного перемир'я швидко зникла.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявили, що "Великоднє перемир'я", погоджене Тристоронньою контактною групою з урегулювання ситуації на Донбасі, було приреченим стати нетривалим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"Минулого тижня кількість порушень режиму припинення вогню зменшилось принаймні на 10%, якщо порівнювати з тижнем, що передував нещодавному підтвердженню відданості припиненню вогню 30 березня", - заявив Хуг.

При цьому, він підкреслив, що "95% зафіксованих випадків насильства сталися у чотирьох районах". За словами Хуга, це свідчить, що "ситуація у більшості районів Донбасу була відносно спокійною і мирною".

На його переконання, минулий тиждень показав - що зупинити стрілянину і вбивства людей можливо.

Проте, Хуг наголосив, що минулий тиждень показав, що спочатку "з'являється надія, але потім зникає" щодо встановлення справжнього перемир'я, якого сторони не дотримали.

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"Відносне затишшя минулого тижня було приречене стати нетривалим. Уночі, у вівторок, та рано вранці, в середу, цього тижня невинні жителі Старомихайлівки першими дізналися - наскільки нетривалим було це затишшя", - заявив Хуг.

"Понад десяток місць вогневого ураження - усі у житлових будинках, де діти прокидалися від жахливого звуку артилерійських снарядів, які розривалися в їхніх домівках та житлових районах, багатьох поранено", - заявив Хуг.

"Події цієї ночі свідчать про повне нехтування інтересами та потребами цивільного населення, навіть про безсердечність, враховуючи, що лише за два дні до того, жителі цього селища святкували Великдень", - заявив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року. Проте бойовики продовжують обстріли позицій ЗСУ.

29 березня у спільній заяві президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент РФ Володимир Путін підтвердили власну відданість імплементації Мінських домовленостей у всіх її вимірах (безпековому, політичному, гуманітарному та соціально-економічному). Також вони наголосили, що розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації домовленостей у найближчі місяці.