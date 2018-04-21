Сили АТО на лінії розмежування затримали бойовика «ДНР»

За словами затриманого, під час служби він ремонтував машини та охороняв транспорт з озброєнням.

Днями українські військовослужбовці на лінії розмежування у зоні проведення антитерористичної операції затримали бойовика, який служив у незаконному збройному формуванні терористичної організації «ДНР» водієм-механіком.

Про це на сторінці YouTube повідомляє підвідомче Міністерству оборони України Військове телебачення (Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України).

"Днями українські військовослужбовці, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення, затримали чергового бойовика російсько-окупаційних військ. Ним виявився раніше засуджений, Вяльшин Руслан Ахметович, 1981 року народження", - йдеться в описі до відео.

На відео, яке розповсюдило Військове телебачення, чоловік у військовій формі тримає так званий «паспорт» «ДНР» та заявляє, що родом з тимчасово окупованої Макіївки. У 2015 році Вяльшин пішов до місцевого "військкомату", щоб вступити до лав терористів.

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"Перше місце служби - 9 полк, вогнеметний взвод, механік-водій, село Безімінне", - повідомляє чоловік на відео.

За словами Вяльшина, він у ходив караули, ремонтував машини, охороняв їх разом з озброєнням, загалом служив до 6 січня 2016 року.

Він додав, після звільнення їздив на заробітки до Криму, а після повернення знову пішов у «військкомат» і потрапив у так званий «11 полк» механіком-водієм.