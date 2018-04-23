"Феєрична історія": бойовики "ЛНР" "кинули" місцевих постачальників на велику суму - журналіст (документ)

У Луганську бойовики не змогли нормально налагодити роботу навіть такого простого бізнесу, як мережа віджатих магазинів.

Мережа супермаркетів "Народний", колишні віджаті АТБ, в Луганську кинула постачальників і не повернула їм півмільйона рублів за поставлені товари.

Якесь ТОВ "Бізнес-лідер", яке вирішило співпрацювати з вкраденими в українського власника магазинами, тепер домагається повернення заборгованості і пише ватажкові "ЛНР" Пасічнику чолобитні з проханнями повернути гроші, пише у своєму блозі журналіст Денис Казанський.

Читайте також"Розорена резервація": журналіст розповів, як "ДНР" знищує металургію Донбасу

"Обіцяють звернутися по допомогу до Путіна, якщо Пасічник їм нічого не віддасть. Цікаво, чому до Путіна? Його ж "там немає". Або коли справа стосується грошей, то все-таки з'ясовується, що є?", - наголосив він.

"Феєрична історія. Люди, які вважали, що можна поставляти товари злодіїв і мародерів, тепер щиро здивовані, що злодії їх раптово обдурили", - додав журналіст.

Тепер ошукані постачальники на повному серйозі пишуть листи з проханням про "захист законних інтересів", зазначив Казанський.

"Найдивовижніше, що у Луганську бойовики не змогли нормально налагодити роботу навіть такого простого бізнесу, як мережа магазинів. Адже не знадобилося навіть ніяких вкладень. Просто захопили мережу АТБ, яка працювала там, змінили вивіску і стали торгувати далі. Що може бути простіше? Ні, навіть це у них розвалилося. По всій області тепер стоять занедбані супермаркети. Що вже говорити про більш складне виробництво", - підсумував він.

Раніше Казанський розповів, що на кладовищах окупованого Донбасу почали красти не тільки металеві вироби, але й гранітні надгробки. У підконтрольному бойовикам Єнакієвому це стає масовим явищем.