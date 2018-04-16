«Русский мир» настає: на кладовищах ОРДЛО почали красти не лише метал, але й гранітні надгробки (фото)

Скарги на крадіжку надгробків в окупованому Єнакієвому почали з'являтися в соцмережах.

На кладовищах окупованого Донбасу почали красти не лише металеві вироби, але і гранітні надгробки. У підконтрольному бойовикам Єнакієвому це стає масовим явищем.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський.

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«Раніше на кладовищах в Донбасі крали в основному метал. Оградки, швелери, таблички з кольорових металів. Тепер дійшло вже до гранітних надгробків. Пишуть, що в Єнакієвому це стає масовим явищем. Мабуть, там є якась похоронна конторка, що таємно купує це крадене добро, аби продати його по другому колу. Ще хтось стикався з таким? Практикується таке ще десь крім ОРДЛО?», - вказав він.

Свою публікацію Казанський супроводив постом зі спільноти «Типове Єнакієве» у соцмережі Вконтакте, в якому на крадіжку надгробків скаржиться місцева мешканка. Публікація супроводжується фотографіями.

Нагадаємо, взимку в центрі окупованого Луганська, поблизу залізничного вокзалу, який не працює вже кілька років, помітили зайця. Відеозапис з дикими тваринами, що біжать по естакаді, з'явився в інтернеті.