«Русский мир» настає: на кладовищах ОРДЛО почали красти не лише метал, але й гранітні надгробки (фото)

16:39, 16 квітня 2018
Війна
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REUTERS

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський.

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«Раніше на кладовищах в Донбасі крали в основному метал. Оградки, швелери, таблички з кольорових металів. Тепер дійшло вже до гранітних надгробків. Пишуть, що в Єнакієвому це стає масовим явищем. Мабуть, там є якась похоронна конторка, що таємно купує це крадене добро, аби продати його по другому колу. Ще хтось стикався з таким? Практикується таке ще десь крім ОРДЛО?», - вказав він.

Свою публікацію Казанський супроводив постом зі спільноти «Типове Єнакієве» у соцмережі Вконтакте, в якому на крадіжку надгробків скаржиться місцева мешканка. Публікація супроводжується фотографіями. 

vk,com / Типичное Енакиево
vk,com / Типичное Енакиево
vk,com / Типичное Енакиево

Нагадаємо, взимку в центрі окупованого Луганська, поблизу залізничного вокзалу, який не працює вже кілька років, помітили зайця. Відеозапис з дикими тваринами, що біжать по естакаді, з'явився в інтернеті.

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Теги: #ДНР#Донбасс