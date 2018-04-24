На Донбасі внаслідок обстрілів поранені четверо українських воїнів (відео)

Окупанти обстрілюють позиції українських військових з заборонених 120-мм та 82-мм мінометів.

З початку доби на Донбасі бойовики здійснили 28 обстрілів опорних пунктів сил АТО, четверо українських воїнів зазнали поранень.

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Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 24 квітня 2018 року.

«У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 28 обстрілів українських опорних пунктів», - поінформували у штабі.

Так, на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Водяного, а з мінометів калібру 82 мм – поблизу Широкиного. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Лебединського, Талаківки, Ломакиного, Авдіївки та Мар’їнки, з гранатометів – біля Новотроїцького та Пищевика, з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя, а зі стрілецької зброї – в районі Кам’янки. Крім цього, оборонців Талаківки і Павлополя обстрілювали ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, йдеться у зведенні, заборонені 120-мм та 82-мм міномети окупанти застосували по українських позиціях під Луганським та Новолуганським, міномети калібру 82 мм – поблизу Троїцького, а гранатомети та стрілецьку зброю – в районі населеного пункту Валуйське.

«Внаслідок виконання бойових завдань четверо українських воїнів зазнали поранень. Наших захисників доправлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу», - повідомили у штабі.