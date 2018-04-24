У Дніпрі рятують трьох поранених на Донбасі українських військових

Один з них потрапив під обстріл в Зайцевому, ще двоє підірвалися на боєприпасі у Гранітному.

У лікарнях Дніпра медики борються за життя трьох українських захисників, яких сьогодні вночі з численними пораненням доправили із зони АТО.

Читайте такожУ зоні АТО помер старший офіцер командування ВМС ЗСУОдин з них потрапив під обстріл в Зайцевому і зараз - у військовому шпиталі. Ще двоє підірвалися на боєприпасі у Гранітному і отримали тяжкі мінно-вибухові поранення, йдеться у сюжеті ТСН.

Одному з поранених, 28-річному бійцю, наразі лікарі намагаються врятувати зір. Іншому, 47-річному захиснику, - життя. У нього складне поранення голови, опіки майже всього тіла.

Реаніматологи обласної лікарні імені Мечникова всю ніч боролися за його житя. На ранок з'явився шанс, що чоловік може вижити, однак лікарі не поспішають робити прогнози.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 44 обстріли позицій Збройних Сил України, п'ятьох військових було поранено.