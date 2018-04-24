У зоні АТО помер старший офіцер командування ВМС ЗСУ

Детальної інформації про причини, місце і дату загибелі офіцера у відомстві не наводять.

У районі виконання бойових завдань на території Донецької області помер старший офіцер командування Військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Щепцов Дмитро Володимирович.

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Він на початку 2014 року під час подій у Криму показав, що таке вірність і відданість своїй Батьківщині, пише ВМС ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"Сильний духом і мужній професіонал своєї справи – таким флотський офіцер назавжди залишиться у пам’яті військових моряків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв штаб, минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 44 обстріли позицій Збройних Сил України, п'ятьох військових було поранено.