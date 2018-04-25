В окупованій Макіївці прогримів вибух біля "поліції" (фото)
09:41, 25 квітня 2018Війна
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Зазначається, що жертв немає. Снаряд було закладено під вікном.
В окупованій бойовиками Макіївці біля будівлі "поліції" увечері 24 квітня прогримів вибух.
Про це повідомляє Telegram-канал "ВМакеевке" з посиланням на блоги місцевих жителів.
"Макіївка, Бажанова, приблизно о 20:30 прогримів потужний вибух біля магазину "Етюд". Невідомі підірвали відділок поліції, було закладено заряд під вікном", – йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що жертв немає.
Раніше стало відомо, що у лікарні окупованого Антрациту вибухнула граната.
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