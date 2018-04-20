У лікарні окупованого Антрациту вибухнула граната, є постраждалі

Внаслідок вибуху отримав множинні осколкові поранення завідувач реанімаційним відділенням.

У лікарні окупованого Антрациту вибухнула ручна граната РГД-5. В результаті інциденту постраждав лікар.

Про це повідомляють інформресурси бойовиків посилаючись на так зване "МНС ЛНР".

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Повідомляється, що в ординаторській центральної лікарні в Антрациті стався вибух ручної гранати марки РГД-5. Внаслідок вибуху отримав множинні осколкові поранення нижніх кінцівок середнього ступеня тяжкості завідувач реанімаційним відділенням 1977 року народження.

Про причини і інших обставин події не повідомляється. Ведеться слідство, інших подробиць сайти бойовиків не наводять.

Як повідомляв УНІАН, раніше під Торецьком бойовики поранили пенсіонера. Потерпілого госпіталізовано з кульовим пораненням, поліція почала досудове розслідування за фактом теракту.