Бійці батальйону "Донбас-Україна" знищили чимало боєприпасів терористів, які окупували Горлівку (фото)
09:08, 03 травня 2018Війна
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Терористи намагалися погасити боєкомплект, та у них нічого не вийшло.
Бійці батальйону "Донбас-Україна" дали гідну відсіч терористам / фото facebook.com/backandalive
2 травня бойовики, які окупували Горлівку, втратили чимало боєприпасів.
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Бійці батальйону "Донбас-Україна" дали гідну відповідь ворогу, який обстрілював військових із кулеметів та снайперських гвинтівок, повідомляє фонд "Повернись живим".
"Спостерігали, як терористи намагалися погасити боєкомплект, але у них нічого не вийшло - все ще довго вибухало", - в один голос кажуть бійці.
Як повідомляв прес-центр ООС на Донбасі, за минулу добу бойовики 22 рази відкривали вогонь, троє українських бійців отримали поранення.
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