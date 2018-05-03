Бійці батальйону "Донбас-Україна" знищили чимало боєприпасів терористів, які окупували Горлівку (фото)

09:08, 03 травня 2018
Війна
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Бійці батальйону &quot;Донбас-Україна&quot; дали гідну відсіч терористам / фото facebook.com/backandalive

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Бійці батальйону "Донбас-Україна" дали гідну відповідь ворогу, який обстрілював військових із кулеметів та снайперських гвинтівок, повідомляє фонд "Повернись живим".

"Спостерігали, як терористи намагалися погасити боєкомплект, але у них нічого не вийшло - все ще довго вибухало", - в один голос кажуть бійці.

Як повідомляв прес-центр ООС на Донбасі, за минулу добу бойовики 22 рази відкривали вогонь, троє українських бійців отримали поранення.

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Теги: #Донбас#волонтери#боєприпаси#Горлівка