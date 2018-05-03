У них все погано: у мережу злили секретні звіти "ЛНР"
Волонтерам вдалося зламати мережеві ресурси бойовиків, де вони виявили секретні звіти так званого штабу "ЛНР".
Документи опублікував на своїй сторінці у Facebook волонтер "Миротворця" Ігор Савчук.
Читайте такожПерейшов до бойовиків: з'явилися подробиці про зниклого на Донбасі військового
Він зазначає, що судячи з документів, у "ЛНР" великі проблеми з особовим складом. Також серед бойовиків збільшилося вживання алкоголю і наркотиків, почастішали випадки дезертирства.
"Вдалося хакнути дуже цікавий документ штабу 2 АК. Багато корисної інформації. В НВФ ОРДЛО, здається, зовсім все погано. Зверніть увагу на морально-психологічно стан... Кількість дезертирств збільшилася, бухають ще більше. Такі справи у терористів", - йдеться в повідомленні волонтера.
Як повідомлялося, 2 травня бойовики, які окупували Горлівку, втратили чимало боєприпасів. Бійці батальйону "Донбас-Україна" дали гідну відповідь ворогові, який обстрілював військових з кулеметів і снайперських гвинтівок.