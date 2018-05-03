У них все погано: у мережу злили секретні звіти "ЛНР"

Судячи з документів, "ЛНР" великі проблеми з особовим складом.

Волонтерам вдалося зламати мережеві ресурси бойовиків, де вони виявили секретні звіти так званого штабу "ЛНР".

Документи опублікував на своїй сторінці у Facebook волонтер "Миротворця" Ігор Савчук.

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Він зазначає, що судячи з документів, у "ЛНР" великі проблеми з особовим складом. Також серед бойовиків збільшилося вживання алкоголю і наркотиків, почастішали випадки дезертирства.

"Вдалося хакнути дуже цікавий документ штабу 2 АК. Багато корисної інформації. В НВФ ОРДЛО, здається, зовсім все погано. Зверніть увагу на морально-психологічно стан... Кількість дезертирств збільшилася, бухають ще більше. Такі справи у терористів", - йдеться в повідомленні волонтера.

Як повідомлялося, 2 травня бойовики, які окупували Горлівку, втратили чимало боєприпасів. Бійці батальйону "Донбас-Україна" дали гідну відповідь ворогові, який обстрілював військових з кулеметів і снайперських гвинтівок.