У них все погано: у мережу злили секретні звіти "ЛНР"

10:41, 03 травня 2018
Війна
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REUTERS

Документи опублікував на своїй сторінці у Facebook волонтер "Миротворця" Ігор Савчук.

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Він зазначає, що судячи з документів, у "ЛНР" великі проблеми з особовим складом. Також серед бойовиків збільшилося вживання алкоголю і наркотиків, почастішали випадки дезертирства.

"Вдалося хакнути дуже цікавий документ штабу 2 АК. Багато корисної інформації. В НВФ ОРДЛО, здається, зовсім все погано. Зверніть увагу на морально-психологічно стан... Кількість дезертирств збільшилася, бухають ще більше. Такі справи у терористів", - йдеться в повідомленні волонтера.

Як повідомлялося, 2 травня бойовики, які окупували Горлівку, втратили чимало боєприпасів. Бійці батальйону "Донбас-Україна" дали гідну відповідь ворогові, який обстрілював військових з кулеметів і снайперських гвинтівок.

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Теги: #Донбас#ЛНР#бойовики#волонтер