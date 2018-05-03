Окупанти вранці вдарили по Зайцевому із забороненої зброї: у штабі показали наслідки (фото)

12:35, 03 травня 2018
Війна
316 0
Селище обстріляли зі 122-мм гармат / фото facebook.com/pressjfo.news

Читайте такожСитуація в зоні ООС напружена: поранені троє українських військових

Про це повідомляється у Facebook на сторінці Операції Об’єднаних сил.

«Сьогодні вранці, 3 травня, о 8.30 російсько-терористичні війська в порушення норм міжнародного гуманітарного права обстріляли зі 122-мм гармат селище міського типу Зайцеве», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють рятувальники та моніторингова група Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

фото facebook.com/pressjfo.news
фото facebook.com/pressjfo.news
фото facebook.com/pressjfo.news

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #обстріл#Зайцеве