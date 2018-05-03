Окупанти вранці вдарили по Зайцевому із забороненої зброї: у штабі показали наслідки (фото)
12:35, 03 травня 2018Війна
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На місці інциденту наразі працюють рятувальники та моніторингова група Спільного центру з контролю та координації.
Селище обстріляли зі 122-мм гармат / фото facebook.com/pressjfo.news
Російсько-окупаційні війська зранку обстріляли зі 122-мм гармат селище Зайцеве у Донецькій області.
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Про це повідомляється у Facebook на сторінці Операції Об’єднаних сил.
«Сьогодні вранці, 3 травня, о 8.30 російсько-терористичні війська в порушення норм міжнародного гуманітарного права обстріляли зі 122-мм гармат селище міського типу Зайцеве», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці події працюють рятувальники та моніторингова група Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
фото facebook.com/pressjfo.news
фото facebook.com/pressjfo.news
фото facebook.com/pressjfo.news
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