Окупанти вранці вдарили по Зайцевому із забороненої зброї: у штабі показали наслідки (фото)

На місці інциденту наразі працюють рятувальники та моніторингова група Спільного центру з контролю та координації.

Російсько-окупаційні війська зранку обстріляли зі 122-мм гармат селище Зайцеве у Донецькій області. Читайте такожСитуація в зоні ООС напружена: поранені троє українських військових Про це повідомляється у Facebook на сторінці Операції Об’єднаних сил. «Сьогодні вранці, 3 травня, о 8.30 російсько-терористичні війська в порушення норм міжнародного гуманітарного права обстріляли зі 122-мм гармат селище міського типу Зайцеве», - йдеться в повідомленні. Зазначається, що на місці події працюють рятувальники та моніторингова група Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

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