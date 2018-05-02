Бойовики вдарили по декількох поселеннях Луганщини: пошкоджено житлові будинки

За попередньою інформацією, постраждалих серед українських військових та місцевого населення немає.

Бойовики обстріляли Врубівку та Троїцьке Луганської області, пошкоджено житлові будинки.

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Про це повідомив заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні вночі та вранці проросійські терористи піддали обстрілу селища Врубівка та Троїцьке Попаснянського району, внаслідок чого було пошкоджено будинки мешканців та знеструмлено значну частину населених пунктів. На теперішній час енергопостачання відновлено», - написав він.

Як зазначив Клименко, за попередніми даними, постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає. Факт обстрілу зафіксовано спостерігачами ОБСЄ та Спільного центру контролю та координації.