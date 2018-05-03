Окупаційне командування активізувало антиукраїнську пропаганду на Донбасі

Зокрема, бойовики готують стихійні мітинги та саботаж для перешкоджання виконанню завдань ЗСУ.

Командування російських окупаційних військ активізувало антиукраїнську пропаганду на Донбасі, зокрема, готують стихійні мітинги та саботаж для перешкоджання виконанню завдань Збройних сил України щодо стабілізації обстановки.

Читайте такожВтекли від "русского мира": журналіст розповів, як і де живуть діти ватажків "ЛДНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ активізувало антиукраїнську пропаганду шляхом викривленого та упередженого трактування зміни формату протидії російській агресії з Антитерористичної операції (АТО) на Операцію Об'єднаних сил (ООС)», - повідомив Гуцуляк.

Зокрема, за словами речника, з метою залякування місцевого населення на окупованих територіях інтенсивно розповсюджується інформація про можливість активізації бойових дій та розширення території її ведення, що може спричинити гуманітарну кризу з обох боків лінії розмежування сторін.

«Посилаючись на зазначене, російсько-окупаційне командування вимагає від так званих місцевих органів влади та перевізників бути готовими забезпечити евакуацію населення. Водночас, створюючи у суспільстві ситуацію напруженості, противник проводить уточнення щодо мобілізаційних ресурсів, у тому числі, уточнення щодо кількості особового складу і приватного транспорту, який планується конфіскувати під виглядом так званої мобілізації. Крім того, активовано підготовку антиукраїнських заходів у районі дислокації військ ООС шляхом проведення так званих стихійних мітингів та акцій саботажу для перешкоджання виконанню завдань ЗСУ щодо стабілізації обстановки. Не виключено, що у ході проведення зазначених акцій можливі провокаційні дії, спрямовані на дискредитацію Об’єднаних сил з жертвами серед населення. Такий розвиток ситуації може стати для противника приводом для початку активних бойових дій», - сказав він.