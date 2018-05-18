"Дякую "Чорному", "Рембо" і "Кіпішу": Ярош розповів, хто ліквідував командира бойовиків "ДНР"

Сьогодні осетинський найманець Олег Мамієв з позивним "Мамай" був ліквідований в районі Авдіївської промзони.

Позафракційний народний депутат Дмитро Ярош назвав позивні українських військових, які ліквідували командира "15-ї інтернаціональної бригади" ("Пятнашка") терористів "ДНР" Олега Мамієва ("Мамая").

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"Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. Так і сталося з ватажком російсько-терористичного бандформування "Пятнашка" Олегом Мамиевым "Мамаєм". На одного "комбрига" у сепаров стало менше. Він приїхав з Північної Осетії встановлювати на нашій українській землі "російсько-осетинський світ", а тепер горить у пеклі", – написав Ярош в Facebook.

"Дякую комбатові "Чорному", ротному "Рембо" та другу "Кіпішу" за професійну і якісну роботу! Так тримати! Ми хочемо перемогти. Ми можемо перемогти. Ми переможемо! Слава Нації! Смерть ворогам", – додав Ярош.

Як повідомлялося, на Донбасі, в районі Авдіївської промзони ліквідований осетинський найманець Олег Мамієв з позивним "Мамай", командир бригади терористів "Пятнашка".