Бойовики зазнали величезних втрат на Донбасі - ООС

За минулу добу на Донбасі бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь.

За уточненими даними розвідки, протягом минулої доби українські військові в районі проведення Операції Об'єднаних сил знищили 15 та поранили 10 бойовиків.

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Про це заявив представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец на брифінгу, відео якого оприлюднене на сайті Міністерства оборони України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 травня, зранку у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 зазначалося, що, за даними розвідки, знищено 4 та поранено 4 бойовиків.

Всього за минулу добу на Донбасі бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь, загинув один український боєць.