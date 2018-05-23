У центрі окупованого Донецька вибухнула маршрутка (відео)

За повідомленнями підконтрольних бойовикам ЗМІ, в інциденті ніхто не постраждав.

В окупованому Донецьку прогримів вибух в салоні маршрутного таксі, яке рухалося в районі проспекту Ілліча.

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Про це повідомляє 62.ua. Згідно з оприлюдненими в соцмережах фотографіями очевидців, із салону мікроавтобуса йшов густий чорний дим.

У центрі Донецька стався вибух. Блін, я думала, що здалося. А немає. Все таки вибух(( pic.twitter.com/gjSS2ZjTP4 — Svetlana (@Lana_mem) 23 травня 2018 р.

В той же час, підконтрольний терористам телеканал «ЮНІОН» повідомляє, що в інциденті ніхто не постраждав. За словами водія автобуса, після гучного хлопку салон автомобіля було задимлено, сталося загоряння.

Що вибухнуло у нижній частині кузова автобуса, наразі невідомо.

Напередодні, 22 травня, бойовики "ДНР" повідомили про вибух рейсового автобуса в окупованому Дебальцевому. За попередніми даними, одна людина загинула, двоє постраждали.