У центрі окупованого Донецька вибухнула маршрутка (відео)

15:26, 23 травня 2018
Війна
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У Донецьку під час руху за маршрутом вибухнув автобус / Twitter, Lana_mem

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Про це повідомляє 62.ua. Згідно з оприлюдненими в соцмережах фотографіями очевидців, із салону мікроавтобуса йшов густий чорний дим.

В той же час, підконтрольний терористам телеканал «ЮНІОН» повідомляє, що в інциденті ніхто не постраждав. За словами водія автобуса, після гучного хлопку салон автомобіля було задимлено, сталося загоряння.

Що вибухнуло у нижній частині кузова автобуса, наразі невідомо.

Напередодні, 22 травня, бойовики "ДНР" повідомили про вибух рейсового автобуса в окупованому Дебальцевому. За попередніми даними, одна людина загинула, двоє постраждали.

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Теги: #Донецьк#Донбасс