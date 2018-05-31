На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків поранено українського військового

Російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі сьогодні російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, під час обстрілу бойовиками підрозділів Операції Об’єднаних сил поранень зазнав український військовослужбовець. Про це прес-центр штабу ООС повідомляє у Facebook.

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Зазначається, що ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

"Російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням важкого озброєння – 122-мм артилерійських систем, 120 та 82-мм мінометів. Найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Чермалик та Павлопіль, де підрозділи Об’єднаних сил вели активні оборонні дії.

Станом на 18.00 одного нашого захисника легко поранено", - йдеться у повідомленні. Об’єднані сили продовжують виконувати завдання в бойовому режимі.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня на Луганщині під обстрілом загинули двоє спецназівців "Альфи" СБУ.