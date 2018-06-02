У Луганську область зайшов підрозділ Збройних сил РФ - активіст

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", в районі тимчасово окупованого селища міського типу Бірюкове Свердловського району Луганської області було розквартировано підрозділ ЗС РФ загальною чисельністю до 90 осіб.

В районі тимчасово окупованого селища Бірюкове Свердловського району Луганської області розквартировано підрозділ Збройних сил РФ загальною чисельністю до 90 осіб.

Про це на сторінці в Facebook написав співголова "Правої справи" Дмитро Снєгирьов.

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"За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", в районі тимчасово окупованого селища міського типу Бірюкове Свердловського району Луганської області було розквартировано підрозділ ЗС РФ загальною чисельністю до 90 осіб", - написав Снєгірьов.

Селище Бірюкове розташоване в 15-ти кілометрах на південний схід від районного центру. У декількох кілометрах на схід від околиці селища проходить російсько-український держкордон, зазначив активіст.

Також ГІ "Права справа" зафіксувала наявність важкої бронетехніки - танків Т-72 в кількості 25 одиниць.

"За інформацією місцевих джерел ГІ «Права Справа» загальне керівництво підрозділом здійснює підполковник ЗС РФ Мірзахмєтов Салават, башкир за національністю", - написав Снєгірьов.

Громадянська ініціатива встановила місця розквартирування бійців 7-ї окремої танкової бригади у Луганську. Також встановлені адреси баз зберігання та ремонту важкої техніки бойовиків на території Луганська та Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, у Ростовській області РФ поблизу кордону з Україною помітили колону військової техніки.