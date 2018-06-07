Аваков: Мінський процес на сьогоднішній момент мертвий

Глава МВС вважає, що переговорна позиція української сторони має базуватися на суспільній дискусії.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Мінський процес зіграв свою роль і на сьогоднішній момент він мертвий.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час панельної дискусії в рамках експертного форуму в Києві.

«Мінський процес зіграв свою роль, і на сьогоднішній момент він мертвий. Мінський процес у тому вигляді, в якому він зараз перебуває, ніяк не вирішує проблеми України. Це ситуація затягнутого, замороженого конфлікту. Це не наше рішення не в наших інтересах», - заявив він.

Аваков вважає, що переговорна позиція української сторони має базуватися на суспільній дискусії, яку приймає все суспільство.

«Ми сильні своєю єдиною думкою», - підкреслив глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, Аваков заявив про початок поліцейської операції на Донбасі найближчим часом. Міністр пропонує вибудувати механізм «малих кроків» звільнення окупованих територій, який «не суперечить і не є альтернативою механізму, запропонованого президентом Порошенко. Це один з варіантів вирішення такої ситуації в рамках миротворчої місії».