Терористи підірвали вибуховий пристрій у житловому кварталі на Луганщині

Пристрій підірвано у тимчасово окупованому населеному пункті Голубівське, є постраждалі.

У тимчасово окупованому населеному пункті Голубівське Луганської області окупанти підірвали вибуховий пристрій у житловому кварталі, є постраждалі серед місцевих жителів.

Про це йдеться на офіційній сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

«Сьогодні, 7 червня, близько 10.30 окупанти вчинили черговий злочин у населеному пункті Голубівське, що на Луганщині на тимчасово окупованій території, проти мирного населення.

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У житловому кварталі населеного пункту терористи підірвали вибуховий пристрій, від якого постраждали місцеві жителі. Російські окупанти вдаються до подібних злочинів проти мирного населення з метою дискредитації Об’єднаних сил та залякування громадян», - йдеться у повідомленні.

Командування Об'єднаних сил наголошує, що вживає усіх можливих заходів для збереження життя громадян по обидва боки лінії розмежування, не веде обстріли мирних населених пунктів, не розміщує позицій підрозділів в житлових кварталах та поруч з ними.

У повідомленні також наголошується, що цей теракт російсько-окупаційних військ є черговим доказом порушення норм міжнародного гуманітарного права та військовим злочином окупантів проти мирного населення.