Бойовики на Донбасі намагалися покращити тактичне положення - зазнали втрат

Протягом минулої доби троє українських військовослужбовців отримали поранення у районі проведення ООС.

За минулу добу, 12 червня, російсько-окупаційні війська 27 разів за добу порушували режим припинення вогню на Донбасі, з них 11 разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На використання окупантами артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповідали адекватним вогнем та не дозволили ворогу покращити тактичне положення, йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Читайте такожОзвучено серйозні втрати терористів на Донбасі за тиждень

Так, на Луганському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі українських захисників у районі населеного пункту Новотошківське. На Горлівському напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Троїцьке та Світлодарськ. На Донецькому напрямку – поблизу Авдіївки та Піски. Залишалась напруженою ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Ломакине, Водяне та Широкине.

Під час бойових дій минулої доби троє військовослужбовців отримали поранення. Поточної доби втрат серед бійців ООС немає.

"За даними розвідки, двох окупантів знищено та трьох поранено", - розповіли у штабі операції Об'єднаних сил.

Раніше волонтери фонду "Повернись живим" повідомляли, що українські військові знищили позицію бойовиків на Донбасі. Це був превентивний удар по цілях, які несуть потенціальну загрозу особовому складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування.