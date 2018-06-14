П'яний бойовик кинув молоток у спостерігачів ОБСЄ

Молоток пролетів над головами спостерігачів і впав за декілька метрів від припаркованих автомобілів місії.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що озброєний чоловік на окупованій території в Донецькій області у стані алкогольного сп'яніння кинув молоток в патруль спостерігачів.

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Про це йдеться у звіті місії, опублікованому на сайті ОБСЄ.

"На блокпості збройних формувань у мікрорайоні Трудівські Петровського району міста Донецьк (непідконтрольний урядові України, за 15 км на південний захід від центру Донецька) чоловік в одязі військового типу, який, вочевидь, перебував у стані алкогольного сп’яніння, кинув молоток у напрямку членів патруля місії", - йдеться в звіті.

"Молоток пролетів над головами спостерігачів і впав приблизно за 2 м від двох припаркованих автомобілів місії, а нетверезий чоловік згодом залишив місце події. Член збройних формувань із розташованого поблизу блокпоста вибачився перед спостерігачами за поведінку цього чоловіка", - заявили спостерігачі.

Напомним, поблизу патруля Спеціальної моніторингової місії (СММ), яка пересувалася на двох броньованих автомобілях, стався вибух.