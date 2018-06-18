Суд арештував поплічника "ДНР" - мешканця Петербурга
Красноармійський міськрайонний суд Донецької області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 46-річному мешканцю м.Санкт-Петербурга Російської Федерації.
Як повідомив у Facebook речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, росіянин обвинувачується у незаконній діяльності у складі терористичної організації «ДНР».
Лисенко зазначив, що бойовика затримали військовослужбовці ЗСУ у 2015 році під час розвідувальної операції і суд його заарештував.
Згодом обвинувальний акт щодо нього скерували до суду. Проте під час судового засідання 18 травня Красноармійський міськрайонний суд скасував запобіжний захід та звільнив чоловіка з-під варти.
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"Не погодившись з таким рішенням, та враховуючи те, що суд фактично не обмежив обвинуваченому свободу пересування і за наявності ризиків втечі його за межі України або на непідконтрольну територію, прокуратура направила до суду клопотання про його арешт. На даний час судом клопотання задоволено - вказана особа перебуватиме під вартою", - пояснив речник ГПУ.
За інформацією Лисенка, російському громадянину інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; планування та підготовку агресивної війни; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї; вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією (ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.263, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437, ч.1 ст.332-1, ч.2 ст. 110 КК України).
"Будучи громадянином РФ, з метою участі у незаконних збройних формуваннях терористичної організації «ДНР», вказаний чоловік перейшов неконтрольовану українською владою ділянку на лінії розмежування та вступив до лав бойовиків. Отримавши вогнепальну зброю, росіянин брав участь у бойових діях на боці окупантів, тобто чинив опір Збройним силам України та іншим підрозділам, які брали участь у антитерористичній операції", - написав Лисенко.