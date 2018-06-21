Українські бійці схопили колишнього офіцера ЗСУ, який перейшов на бік бойовиків

"За зраду завжди доведеться відповідати. Перед Богом, перед Законом, перед людьми. Так буде і на цей раз", - зазначив командир бригади "Холодний Яр".

Розвідники 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та тактичної групи "Моспине" схопили колишнього офіцера ЗСУ Олексія Бідусенко, який 16 червня 2017 року перейшов на бік бойовиків. Про це повідомляється на сторінці 93-їй ОМБр в Facebook.

Бідусенка передано правоохоронним органам. Після завершення слідчих дій, він предстане перед судом, говориться у повідомленні.

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"Старший лейтенант Бідусенко з самого початку справляв враження боягузливої невпевненої людини. Через це йому доручили займатися підготовкою нагородних листів - справу, що не потребує роботи з секретними документами. Сам факт його втечі не викликав особливого здивування. Більш цікавим ми вважали відслідкувати, що буде далі, коли людина переходить до ворога та пропонує свої послуги в якості офіцера управління нашої бригади. Проте рівень компетенції Бідусенка розчарував керівництво окупаційних сил. Спочатку його намагалися використати, проте потім викинули, як ганчірку на смітник. Але за зраду завжди доведеться відповідати. Перед Богом, перед Законом, перед людьми. Так буде і на цей раз, - розповів про колишнього офіцера командир бригади "Холодний Яр" полковник Владслав Клочков.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Донеччині затримали колишнього бойовика, який 4 роки ховався у храмі.