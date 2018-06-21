Сили ООС вчора відповідали на обстріли бойовиків придушенням їхніх вогневих точок

Під час бойових дій минулої доби зазнали поранень три наших військовослужбовця.

Минулої доби, 20 червня, російсько-окупаційні війська 30 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів застосовували артилерію та міномети.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook, на Луганському напрямку бойовики вдалися до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, де відкривали вогонь по позиціях ЗСУ з артилерії та стрілецької зброї. Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь.

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На Донецькому та Маріупільському напрямках відзначачається активізація окупантів в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Павлопіль, Водяне, Широкине. З настанням темної пори доби, бойовики здійснювали провокаційні обстріли переважно зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. За необхідності, підрозділи Об'єднаних сил вогнем у відповідь придушували вогневі точки противника, змушуючи його припинити вогонь.

«Під час бойових дій минулої доби зазнали поранень три наших військовослужбовця.

Втрати противника уточнюються, втрат серед наших військ немає. Упродовж ночі поточної доби, 21 червня, окупанти шість разів порушували режим тиші на лінії зіткнення із застосуванням лише стрілецької зброї. Втрат наших військ немає. Ситуація залишається під контролем Об'єднаних сил», – йдеться в повідомленні.