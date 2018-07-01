Контрольовані Росією бойовики обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури у Зайцевому

Внаслідок обстрілу жертв та постраждалих немає.

Контрольовані Росією бойовики вночі обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури у Зайцевому Донецької області.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на сайті Міноборони.

«Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики збройних формувань РФ, незважаючи на введення з 00.00 годин 1 липня 2018 року режиму припинення вогню у рамках «хлібного перемир’я» вздовж всієї лінії розмежування сторін, прийнятого Тристоронньою контактною групою 27 червня 2018 року у Мінську, порушили режим тиші, застосувавши по позиціях ЗС України та цивільній інфраструктурі населеного пункту Зайцеве міномети калібром 120 мм (14 мін)», - сказано у повідомленні.

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За результатами фотофіксації, проведеної сьогодні спостерігачами СЦКК, було встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі Зайцевого противник вів цієї ночі з населеного пункту Зайцеве Південне, у період з 03.55 до 04.20.

Внаслідок зазначеного обстрілу знищено нежитловий будинок, пошкоджені господарські будівлі, огорожа та присадибні ділянки мирних мешканців по вулиці Маресьєва.

Ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Про зазначене поінформовано Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

«Українська сторона СЦКК розцінює зазначене, як явну провокацію з боку бойовиків збройних формувань РФ, спрямовану на здійснення психологічного тиску на мешканців населених пунктів, а також, щоб примусити ЗС України відкрити вогонь у відповідь та перекласти з себе відповідальність за порушення режиму тиші», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, не дивлячись на оголошене "хлібне перемир'я", бойовики за сьогодні сім разів відкривали вогонь.