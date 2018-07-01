Зранку російсько-терористичні підрозділи 7 разів порушили режим припинення вогню на Луганському, Горлівському та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

На Донбасі окупаційні війська продовжують порушувати «хлібне перемир’я», оголошене сьогодні з опівночі.

Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил у зведенні станом на 18.00, поточної доби від 7.00 до 18.00 противник не припиняв провокації проти українських підрозділів.

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Російсько-терористичні підрозділи 7 разів порушили режим припинення вогню на Луганському, Горлівському та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під провокаційним вогнем перебували українські позиції у районі населених пунктів Кримське, Луганське, Гнутове та Водяне.

Ворог постійно намагався спровокувати Об’єднані сили на порушення встановленого перемир’я, наголосили у прес-центрі.

Втрат серед наших військовослужбовців немає.

«Українські захисники цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога», - підкреслили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовилась встановити режим припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком жнив.