"Пташка запорхнула прямо в гніздо": на Донбасі знищено передовий опорник бойовиків - волонтер

08:47, 02 липня 2018
Війна
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Волонтер розповів про черговий успіх ЗСУ на Донбасі / фото УНІАН

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін. За його словами, це сталося у зоні відповідальності 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Невідомі ПТУРники з відстані 2200 метрів з одного пострілу знищили передовий опорник сепаратистів. Пташка запорхнула прямо в гніздо", - йдеться у його повідомленні.

Як раніше повідомляв волонтер Юрій Мисягін, українські військові просунулися до 1 км і закріпилися на нових позиціях в районі Новотошківського Луганської області.

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Теги: #Донбас#волонтер#знищення