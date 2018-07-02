"Пташка запорхнула прямо в гніздо": на Донбасі знищено передовий опорник бойовиків - волонтер
08:47, 02 липня 2018Війна
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Опорник терористів було знищено, за словами волонтера, з одного пострілу.
Волонтер розповів про черговий успіх ЗСУ на Донбасі / фото УНІАН
На Сєвєродонецькому напрямку на Донбасі знищений опорний пункт бойовиків "ЛНР".
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін. За його словами, це сталося у зоні відповідальності 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
"Невідомі ПТУРники з відстані 2200 метрів з одного пострілу знищили передовий опорник сепаратистів. Пташка запорхнула прямо в гніздо", - йдеться у його повідомленні.
Як раніше повідомляв волонтер Юрій Мисягін, українські військові просунулися до 1 км і закріпилися на нових позиціях в районі Новотошківського Луганської області.
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