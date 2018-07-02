Все "заради наживи": журналіст назвав причини захмарних цін на бензин в "ДНР"

Журналіст Денис Казанський пояснив, чому в окупованих районах Донеччини виникла паливна криза.

Паливна криза, яка останнім часом спостерігається на тимчасово окупованих територіях Донбасу, створена штучно, виключно заради наживи.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив відомий блогер Денис Казанський.

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"Будь-яких перешкод для того, щоб просто привезти бензин і продавати на заправках, немає. Ми розуміємо, що в 21 столітті бензовоз може проїхати 100 км з Ростовської області в Донецьк і привезти бензин. Тому є тільки одна версія, яка і гуляла по соцмережах: ці так звані ДНРовскі "чиновники" просто хотіли створити штучний дефіцит, потім подорожче продати бензин і більше наварити. І вони це подали так, що в Росії були коливання цін на бензин, відповідно, подорожчання. А ці хлопці просто притримували паливо, потім "викидали" на заправках, де дуже зросли ціни. Все робилося просто заради наживи. У розпал кризи бензин коштував 40-45 грн. Це захмарна ціна, а люди купували від безвиході. Тобто однозначно це не обумовлено тим, що там дійсно не вистачає бензину, немає грошей на бензин або ще щось там", - упевнений він.

У той же час, за словами Казанського, існує ще одна думка, що криза пов'язана з "перекриттям кисню" втікачу, українському бізнесменові Сергію Кучеренку, який контролює паливні потоки на Донецьк.

"Є ще інша версія. Нібито [біглий олігарх Сергій] Курченко з кимось бореться. Йому блокують поставки на Донецьк, щоб віджати у нього якісь потоки. Все це приховано від наших очей: нікому написати офіційний запит, взяти якісь коментарі. Зрозуміло ж, "ЗМІ ДНР" ніколи про це не напишуть, тому ми можемо тільки гадати. Тобто відбуваються якісь розбірки: хтось заробляє на цьому гроші, а страждають звичайні донеччани, які колись повелися на ці всі розповіді про "республіку" і приєднання до Росії", - говорить Казанський.