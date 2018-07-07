Російські найманці, які воювали на Донбасі, почали висувати Путіну вимоги

Російські бойовики незадоволені тим, що «після проходження служби» вони знаходяться на особливому обліку в МВС і ФСБ РФ і постійно зазнають перевірок.

Російські найманці з сумнозвісної «ПВК Вагнера» і ПВК «Патріот», яким за нинішнім російським законодавством загрожує кримінальне переслідування за статтею «Найманство», звернулися до російського лідера Володимира Путіна з вимогою легалізувати їх.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву «Загальноросійського Офіцерського Зібрання».

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Найманці скаржаться, що вже протягом трьох років «громадяни РФ, які отримали поранення в Сирії», не можуть пройти реабілітацію на території Росії. «Через відсутность правового статусу учасника приватної військової компанії солдати і офіцери даних бойових підрозділів не мають жодної соціальної, реабілітаційної, економічної підтримки з боку держави. При цьому дані керівники приватних військових компаній ("Патріот", "Вагнер" та ін.) отримують державні нагороди з рук особисто Президента РФ. В рамках міждержавних переговорів афілійовані структури керівництва ПВК отримують вигідні економічні контракти», – наголошується в заяві.

Російські бойовики також незадоволені тим, що «після проходження служби» вони знаходяться на особливому обліку в МВС і ФСБ РФ і постійно зазнають перевірок, а сім'ї ліквідованих найманців змушені замовчувати факт участі рідних в бойових діях, «відчуваючи впливу як від вищеназваних, так і інших осіб, що не мають правового статусу».

«Ми заявляємо вимогу, у разі визнання державними структурами РФ приватних військових компаній високоефективними і корисними для державної доцільності:

– встановити правові, соціальні, економіко-податкові механізми взаємодії всіх державних структур з приватними військовими компаніями

– негайно встановити і визнати статус учасників бойових дій у структурах приватних військових компаній

– припинити переслідування учасників приватних військових компаній і членів їхніх сімей державними та іншими структурами», – йдеться в заяві.

Даний документ, як стверджується, надіслано в адміністрацію президента РФ. Один з тих, хто підписав його в якості "голови комітету "Загальноросійського офіцерського зібрання" – Євген Шабаєв, отаман «козацького» товариства "Ховріно", який у лютому розповідав про бійців "ПВК Вагнера", які отримали поранення в бою в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.