Сумнозвісна ПВК "Вагнера" змінила назву та організаційну структуру – ІС

Координатор групи "ІС" Дмитро Тимчук повідомив про структурні зміни в ПВК "Вагнера".

Відбулася зміна організаційно-штатної структури та чисельного складу ПВК «Вагнер» (нова назва – «Ліга»).

Як повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, на даний момент це незаконне збройне формування (НЗФ) складається з основного бойового підрозділу «Ліга Ветерани», яке створене на базі полкової тактичної групи (ПТГ) «Вагнер», підрозділу «Ліга МТБ» (колишня адміністрація польового табору), «Ліга СБ» (колишня група «Слідопит») і тилового забезпечення (див. скрін, дані щодо підсумкової чисельності наводяться без підрозділів забезпечення).

«Голова правління нової організації «Ліга – Трошев Андрій Миколайович, який до цього був на посаді виконавчого директора ПВК «Вагнер» і керівника групи «Слідопит» (служба безпеки ПВК «Вагнер», особистий номер М-2315). Командир підрозділу «Ліга Ветерани» - Уткін Дмитро Валерійович (позивний «Вагнер», особистий номер М-0209). Пункт постійної дислокації – полігон Молькіно (Краснодарський край, РФ)», – повідомляє Тимчук.

Крім того, всі співробітники ПВК отримали посади «фахівців», які розділені на 4 категорії:

- спеціаліст 1-ої категорії – командир батальйону;

- спеціаліст 2-ої категорії – заступник командира батальйону;

- фахівець 3-ї категорії – командир роти, заступник командира роти, командир взводу, заступник командира взводу, командир відділення;

- спеціаліст 4-ої категорії – рядовий.