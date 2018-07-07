Ситуація на Донбасі: бойовики гатили на окремих напрямках

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.

На лінії розмежування від початку доби окупанти двічі відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових.

Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил у зведенні станом на 18.00, українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.

«Російські окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь на Світлодарському та Маріупольському напрямках із застосуванням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районі населених пунктів Новолуганське та Широкине», - сказано у зведенні.

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Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу поінформував, що на Донбасі сьогодні з опівночі і станом на 11.00 бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил.