Бойовики вчора порушували "тишу" майже по всій лінії зіткнення: ЗСУ відповіли знищенням 2-х окупантів

Бойовики російських окупаційних військ постійно не дотримуються оголошеного "хлібного" перемир’я.

Упродовж минулої доби, 6 липня, російські окупаційні війська порушували встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, бойовики вели вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовували озброєння БМП та протитанкові керовані ракети.

Окупанти 30 разів вдавалися до вогню по позиціях ЗСУ, один раз з яких застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

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«Підрозділи Об’єднаних сил стійко утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога», – зазначили у штабі.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське бойовики продовжили застосовувати гранатомети та стрілецьку зброю.

На Попаснянському та Світлодарському напрямках окупаційні війська відкривали прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населених пунктів Катеринівка, Світлодарськ та Новолуганське.

На Горлівському напрямку незаконні збройні формування відкривав турбуючий вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили позиції в районі населених пунктів Південне та Новгородське.

На Донецькому напрямку минулої доби бойовики із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали прицільний вогонь по захисниках Троїцького, Авдіївки, Новоселівки Другої, Новотроїцького та Кам’янки. А в районі Красногорівки внаслідок снайперського вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Найбільше ворожих обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. 12 разів російські окупанти намагалися змусити сили ООС відкрити вогонь у відповідь. Використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, вони відкривали вогонь у районі населених пунктів Богданівка, Водяне, Лебединське. Окрім цього, захисників Широкиного обстріляли протитанковими керованими ракетами та з 82-мм міномету.

«Бойовики російських окупаційних військ постійно не дотримуються оголошеного перемир’я. Так, упродовж поточної доби два рази відкривався вогонь по наших позиціях. Провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано на Луганському та Маріупольському напрямках. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Нового Айдару та Широкиного. За поточну добу втрат серед захисників України немає. За уточненими даними розвідки упродовж минулої доби у результаті заходів контрснайперської боротьби двох окупантів було знищено», – повідомили у штабі.