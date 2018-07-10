Доба на Донбасі: одного українського військового поранено, окупанти втратили одного бойовика

Найгарячіше 9 липня було на Маріупольському напрямку – противник відкривав вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

Минулої доби, 9 липня, російські окупаційні війська здійснили 23 обстріли українських позицій. В результаті бойових дій один український захисник дістав поранення, а окупанти, за даними розвідки, втратили одного бойовика.

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Як повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу ООС, Минулої доби на Луганському напрямку було тихо.

На Попаснянському та Світлодарському напрямках противник проявляв незначну активність. Вогонь по позиціях ЗСУ відкривався в районах населених пунктів Новозванівка, Світлодарськ та Новолуганське. Там ворог застосовував автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. Втрат особового складу Об’єднаних сил не було.

На Донецькому напрямках ворог з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 7 разів відкривав вогонь по позиціях ОС. Обстрілів зазнали захисники Авдіївки, Невельського, Новотроїцького, Пісків та Опитного. На цьому напрямку втрат серед українських сил немає.

Найгарячише 9 липня було на Маріупольському напрямку. Противник 12 разів прицільно відкривав вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Обстрілів зазнали позиції ОС біля Водяного, Лебединського та Широкиного. В результаті бойових дій один український боєць дістав поранення.

Упродовж поточної доби ворог 6 разів порушив режим припинення вогню. На Попаснянському та Маріупольському напрямках противник обстрілював позиції ЗСУ біля Оріхового, Водяного, Широкиного та Лебединського, застосовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат серед українських військових немає. За уточненими даними розвідки російські окупанти втратили одного бойовика.

Раніше волонтер показав у мережі відео знищення вогневої точки бойовиків поблизу Авдіївки.