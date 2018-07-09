Волонтер показав знищення вогневої точки бойовиків поблизу Авдіївки (відео)

Противнику прилетіло "заспокійливе", розповів волонтер.

У зоні відповідальності 92-ої бригади у районі Авдіївки "третя сила" втихомирила ворога.

Читайте такожВолонтери показали "вибухові" результати роботи "третьої сили" на Донбасі (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін. "У зоні відповідальності 92-ої бригади в районі Авдіївки, звідки щодня приходять новини про порушення противником режиму перемир'я, несподівано з'явилася "третя сила" й з одного точного пострілу трохи втихомирила ворога", - пише він.

"Перемир'я потрібно дотримуватися, а то буде "заспокійливе" точно прилітати, як на цьому відео", - додав волонтер.

Раніше Мисягін повідомляв, що у зоні відповідальності 92-ї бригади в районі Авдіївки було знищено один з бліндажів терористів.