Волонтер показав знищення вогневої точки бойовиків поблизу Авдіївки (відео)
09:09, 09 липня 2018Війна
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Противнику прилетіло "заспокійливе", розповів волонтер.
Знищення вогневої точки бойовиків
У зоні відповідальності 92-ої бригади у районі Авдіївки "третя сила" втихомирила ворога.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін. "У зоні відповідальності 92-ої бригади в районі Авдіївки, звідки щодня приходять новини про порушення противником режиму перемир'я, несподівано з'явилася "третя сила" й з одного точного пострілу трохи втихомирила ворога", - пише він.
"Перемир'я потрібно дотримуватися, а то буде "заспокійливе" точно прилітати, як на цьому відео", - додав волонтер.
Раніше Мисягін повідомляв, що у зоні відповідальності 92-ї бригади в районі Авдіївки було знищено один з бліндажів терористів.
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